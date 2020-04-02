Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Музыкант больше недели лежал в больнице .

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет. Об этом сообщило издание Variety.

Музыкант больше недели лежал в больнице на севере штата Нью-Йорк. Он скончался 1 апреля утром.

Помимо трех "Эмми" у Шлезингера есть "Грэмми" в номинации "Лучший новый артист". Также он номинировался на "Оскар" и "Золотой глобус" за композицию для фильма "То, что ты делаешь!".. Также он основал такие группы, как Fountains Of Wayne и Ivy.

Эндрю Джек, сыгравший майора Эматта в "Звездных войнах", умер от коронавируса.

Видео: YouTube / CBS TELEVISION STUDIOS