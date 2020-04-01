Animal Jazz сняли клип в костюмах химзащиты

Но в песне речь идет не только о карантине.

Во среду, 1 апреля, группа Animal Jazz на своей странице в YouTube представила свой новый клип на песню "Космонавты".

В видеоряде музыканты решили обыграть актуальную тему карантина и снялись в защитных костюмах, масках, использовали антисептик и бусы из чеснока.

"Не спрятаться в карантине, Если душа в паутине", — говорится в песне.

Совсем недавно, 21 марта, группа выпустила клип на трек "Чувства".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что организаторы "Евровидения" проведут онлайн-концерт.

Видео: animaljazzband / YouTube