Артем Дзюба считает, что футбольные агенты в России - зло

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в прямом эфире в Instagram с генеральным продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки поделился мнением о футбольных агентах России.

"Я сейчас наживу врагов, но агенты в России - это зло. По факту они тебе не помощники. Агент должен быть старшим братом, старшим другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, но в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя все хорошо. Когда ты на плаву - они с тобой, лучшие друзья. А как только у тебя проблемы - агенты исчезают", - сказал Дзюба.