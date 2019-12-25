Бывший гендиректор "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере Артема Дзюбы

По его словам, совет директоров клуба был против перехода нападающего "Зенита".

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб хотел приобрести нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

"Юрий Семин был не против варианта с Кириллом Набабкиным, но с ЦСКА мы не договорились. Был еще вариант с Иваном Новосельцевым, он не прошел медосмотр. Артема Дзюбу он тоже хотел. Его, кстати, "зарубил" совет директоров. Мы с Семиным были за, остальные - против. Многих смущало, что он на тот момент поругался со Станиславом Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вел переговоры, игрок был согласен, "Зенит" тоже", - сказал Геркус в интервью порталу "Чемпионат.com".

Илья Геркус был гендиректором "Локомотива" с 2016 по 2018 года. Под его правлением клуб стал чемпионом России и обладателем кубка страны.

Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Ранее Артем Дзюба заявил, что футбольные агенты в России - зло.

Фото: fclm.ru