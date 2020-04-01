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1 апреля, 16:15
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matveyvn
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Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

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Всего в Республике зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом.

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом. Речь идёт клинике в Эжвинском районе Сыктывкара. Из них 32 заболели COVID-19 за последние сутки. Больница закрыта на строгий 14-дневный карантин.

Местные издания сообщают, что инфекцию мог распространять врач, дети которого накануне вернулись из Европы. Власти данную информацию не подтверждают и не опровергают.

Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина, - сообщили в региональном оперативном штабе.

В Республике Коми зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом, один человек выздоровел. Погибших нет.

Ранее у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружен коронавируc.

Видео: Youtube/Около Дела

Теги: коми, коронавирус, пандемия, сыктывкар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
1 апреля 17:25

Странно-они защищаются от любой заразы, поеданием этой заразы и у них должен быть иммунитет от заразы. Чё то журналисты напутали с комяками.

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