Чемпионат Италии по футболу планируют возобновить не раньше июня

Руководство не хочет отменять сезон даже на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает портал Football Italia, руководство Серии А (чемпионат Италии по футболу) рассматривает варианты продолжить сезон, прерваны в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

"Главный приоритет – завершить сезон. Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрем. Я четко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Мы стараемся разработать четыре или пять вариантов. Отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью. Пришлось бы вручить трофей, и я верю, что даже "Ювентус" выступил бы против такого решения", - сказал Гравина.

В итальянской Серии А первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей.

Напомним, Италия стала главным очагом распространения коронавируса в Европе. В связи с этим были приостановлены почти все национальные чемпионаты и еврокубковые турниры.

Ранее полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Италии.

Фото: figc.it