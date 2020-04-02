ДТП с двумя иномарками на Лиговском застопорило трамваи

Утром 2 апреля на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка сбилась работа трамваев: общественный транспорт скопился в пробку из-за двух неосторожных иномарок.
По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись такси и иномарка. Машины после удара остановились прямо на трамвайных путях, где пролегает поворот.
Судя по кадрам с места инцидента, водители легковушек не пострадали и вышли из машин осматривать повреждения.
Город почти пустой, как они друг друга находят?
– удивились петербуржцы.
Видео: на проспекте Энгельса из-за удара легковушку вынесло на трамвайные пути.
Фото: Алексей Унылов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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