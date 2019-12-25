В среду, 1 апреля, стало известно о том, что доставщики не успевают кормить семимиллионный Петербург. Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным аналитиков, из-за самоизоляции спрос на доставку продуктов вырос в Москве в 20 раз, а в Петербурге в 12 раз. Отмечается, что срок доставки также увеличился до 7 дней. Речь идет о сервисе доставки продуктов iGooods, который работает с магазинами Prisma, "Лента", Metro, "ВкусВилл" и "Карусель". Отметим, что ранее издание сообщало о сбоях в сервисе доставки продуктов "Самокат", в приложении "О"Кей" и "Перекресток". В сервисах доставки призывают клиентов не паниковать, не бояться дефицита.
"Мы забираем товары с полок магазинов. И если человек делал заказ неделю назад, то за это время они обновляются полностью. Товар-то есть, но он другой",
—сказано в сообщении.
Ситуацию прокомментировал управляющий сервиса Григорий Кунис:
"Мы нанимаем дополнительный персонал, на данный момент в штате 1500 закупщиков и курьеров. По позитивному сценарию в течение двух недель мы планируем увеличить его до 3200 сотрудников",
—отметил Григорий Кунис.
Кроме того, для тех, кто лишился работы, есть возможность перейти в доставку продуктов. Переход на безналичную оплату в середине апреля упростит процесс доставки.
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Фото:Piter.TV
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