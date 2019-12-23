  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дрозденко заявил, что запасов продовольствия в Ленобласти хватит на 1-2 месяца
Вчера, 16:28
357
Alena_Zinovieva

Дрозденко заявил, что запасов продовольствия в Ленобласти хватит на 1-2 месяца

0 0

Глава региона рассказал, какими продуктами область обеспечивает себя сама.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал об имеющихся в регионе продовольственных запасах. В эфире телеканала "78" он отметил, что продовольственный кризис области не грозит.

По словам Дрозденко, сейчас продовольственных запасов хватит Ленобласти от 35 до 117 дней. Он добавил, что регион полностью обеспечивает себя мясом, яйцами и овощами. При этом остаются поставки круп и зерна из других регионов.

"Мы чувствуем себя спокойно и уверенно", - заключил Дрозденко.

Ранее мы писали, что Александр Дрозденко проверил стерильность птицефабрики "Северная".

Фото: pixabay.com

Теги: александр дрозденко, еда, запасы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии