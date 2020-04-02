Губернатор Ленобласти назвал "рабами" работников предприятий

Видеоролик с оговоркой Дрозденко мгновенно разлетелся по сети.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал весьма интересную "речевую" оговорку на заседании правительства региона. Во время своей речи он назвал работников предприятий "рабами". Видеоролик мгновенно разлетелся по сети.

"Вы меня слышали. Рабы и работодатели, все строительные городки, все общежития, все хостелы", - заявил Дрозденко, призвав ввести карантин на предприятиях Ленобласти и в местах проживания гастарбайтеров.

Тем временем, в пресс-службе администрации Ленобласти утверждают, что Дрозденко просто оговорился, и приводят свою версию сказанного: "Вы меня услышали. Ра… Вы и работодатели…".

Они заявляют, что это была "речевая" оговорка. "Просто мысль быстрее идет, чем речь, тем более в такой стрессовой ситуации. Ну, споткнулся человек, а комментировать тут нечего", - отметил представитель администрации.

Пользователи интернета активно обсуждают сказанное Дрозденко. Одни встали на сторону губернатора, другие решили, что глава региона повел себя, как анекдотический чиновник, для которого люди — просто ресурс.

"Обработайте уши миромистином и посмотрите запись совещания! Вместо того, чтобы поддерживать друг друга в этот непростой период, ведете себя как дворовые шавки, устраивая человеку, работающему на износ, травлю", - написал один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены).

"Ну, оговорился человек, ну, с кем не бывает… Он имел в виду "рабы и рабовладельцы ", а не работодатели", "Работорговцев забыл упомянуть", - пошутили другие.

"Хоть у одного вырвалось... А так они все именно рабами нас и считают", - отметил третий.

Ранее Дрозденко заявил, что запасов продовольствия в Ленобласти хватит на 1-2 месяца.

Видео: YouTube / Игорь Калина