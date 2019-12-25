Эксперт: Китай лучше всех усвоил заветы ЦК КПСС

В данный момент в Китае распространение инфекции пошло на спад, а в США наоборот.

Число умерших от коронавируса в США превысило число жертв в Китае. При этом, как передают эксперты Telegram-канала "Мейстр", Трамп считает, что если от вируса будет 100-200 тыс. смертей, это будет хорошим результатом.

По данным на вечер 31 марта, в США было зарегистрировано 181 тыс. инфицирования и более 3699 смертей.

Специалисты задались вопросом: что советские идеологи говорили про мирное соревнование двух систем? А также отметили, что коммунистический Китай усвоил те заветы ЦК КПСС, которые 60 лет считал ревизионистскими, причем лучше, чем их авторы.

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