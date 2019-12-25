Врач объяснил резкую вспышку заражений коронавирусом в Петербурге

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, чем обусловлена резкая вспышка заражений коронавирусом в Петербурге. Об этом рассказал врач Тимур Пестерев в интервью "КП-Петербург".
Пестерев отметил, что такая ситуация связана с тем, что в России появилось большее количество тестов, которые выявляют коронавирус. Соответственно большее количество россиян смогли провериться на вирус. Более того, к таким обследованиям подключились частные лаборатории.
"Вместе с тем, конечно, нельзя забывать о том, что наши уважаемые граждане устроили в первые несколько дней тотального карантина. Все эти шашлыки в парках, пикники на открытом воздухе, игры на детских площадках. Вот и доигрались с шашлыками",
—сказано в сообщении.
При этом эксперт заявил, что в России скорее всего ситуация с коронавирусом будет развиваться по "китайскому сценарию", а не по "европейскому".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели еще 22 человека.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )
22 случая это не вспышка. Хватит дурить людям головы