При этом производители продолжат работать.

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной. Два дня расходы на ее доставку из портов, налоги и другие затраты превысили стоимость сорта в Европе, сообщает агентство Argus.

Так, 30 марта котировка Argus fip Западная Сибирь была равна минус 1007 рублей за тонну. Во вторник, 31 марта, минус составил уже 1200 рублей за тонну. По итогам за март среднее значение котировки остается в плюсе. Однако у поставщиков есть опасения, что ситуация будет способствовать нулевой или отрицательной доходности. При этом производители продолжат работать.

Ранее Владимир Путин заявил, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в ОПЕК и США. Также сообщалось, что Россия не планирует наращивать добычу нефти с 1 апреля.