У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве. У каждого больного тест на наличие инфекции показал положительный результат. Об этом сообщили представители оперативного штаба столицы России. Медики добавили, что возраст погибших пациентов варьировался от 63 до 72 лет.

Московские врачи рассказали, что у скончавшихся от COVID-19 жертв диагностированы сопутствующие заболевания. В частности, найдены проблемы в сердечно-сосудистой системе. Известно, что одна из погибших пациентов недавно вернулась из-за границы.

Напомним, что на данный момент по России зарегистрировано 2777 зараженных в 75 регионах страны.

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Москве.