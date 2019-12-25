Глава Соснового Бора проверил готовность городской больницы к приему зараженных COVID-19

Пока в городе не выявлено ни одного больного.

В Сосновом Бору прошла проверка готовности центральной городской больницы к усугублению эпидемии коронавирусной инфекции. В мероприятии принимал участие глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков. В среду, 1 апреля, он сообщил о результатах в своем Instagram-аккаунте.

Прошли весь маршрут от поступления больного в больницу до выписки. Важно не допустить пересечения потоков больных и не зараженных инфекцией пациентов. В случае с коронавирусом важны палаты реанимации и интенсивной терапии, возможность подключения и наличие аппаратов искусственной вентиляции легких. – отметил Воронков



Кроме того, региональный глава подчеркнул, что необходимо быть готовым к любому развитию ситуации. Администрация города разработала план на случай неблагополучного сценария: для приема больных задействуют здание роддома, которое обладает всем необходимым техническим оснащением. Родильное отделение будет переведено в стационар.

Сотрудники больницы уже сейчас готовы к наплыву пациентов. Так, начальник учреждения Михаил Давыденко отсчитался об исправности аппаратов ИВЛ. Кроме того, он отметил, что количество коек в больнице увеличено до 45 штук.

Ранее мы сообщали о том, что на въезде в Гатчину дежурят патрули ГИБДД.

Фото: Instagram/ mikhailvoronkovsbor