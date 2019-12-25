Главе администрации Волхова грозит штраф за установку блокпостов

Представителям власти в Волхове приказали убрать с дорог блокпосты, установленные вчера, 31 марта. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун.
Установка пропускных пунктов на въезде и выезде из города подразумевает объявление режима ЧС по всей стране. Так как на данный момент в России не объявлено чрезвычайное положение, администрация обязалась заменить блокпосты на пункты дежурства сотрудников ДПС и дружинников.
Кроме того, сейчас решается вопрос о выписке главе Волховского района штрафа в 400 тысяч рублей за несанкционированное зарытые границ.
Ранее мы сообщали о том, что глава Соснового Бора проверил готовность городской больницы к приему зараженных COVID-19.
Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov
Обсуждение ( 20 )
Конечно не надо в данном случае наказывать штрафом. Вот престарались и не настаивают же на своём. Исправляются как могут. Но видно что у мэра тревожно на душе за город. Один сделал что то не так всем наука. И всё. Будьте благоразумны господа силовики и прокуроры. Ситуация особенная. Всем желаю оставаться людьми в это тяжёлое время.
Нет.давайте как наше правительство.сотни тысяч завезло в страну наших граждан.и расспустил их по всей стране .с ними и вирус.вместо того.чтобы удерживать их на карантине в любых учреждениях.на крайний случай создать военные лагеря с отопливаем.палатками.и пусть бы сидели.Тогда бы.может другие подумали ехать им в другие страны.или дома посидеть.если такая серьезная ситуация.А.сейчас.за то .что люди хотят защитить своих жителей .еще и наказывают.
Хотел как лучше, а вон оно, оказывается этакое самоуправство! За что штраф? За здоровую инитциативу? Да, молодец он!!!
Идиоты!!! Власть штрафует власть!!! При чем администрация Волхова поступила верно, что закрыла границы на въезд и выезд! Тем самым не допустила массового заражения!!!
В России по жизни так, сначала наказали, потом наградили и отблагодарили!!!
Правильно поступил. Люди у нас по другому не понимают. А штрафовать надо тех кто нарушает "границы", а не того кто ХОТЬ, ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Может такие действия спасли бы много жизней.
Кадырову можно, а другим ни-ни...
Все правильно, а то из соседней деревни в Волхов не попасть за продуктами. Самоуправство! Иначе перекрывать нужно районами, включая районы города, всех от всех. А это уже режим ЧС.
Вообще то они все начиная с Собянина и далее по списку нарушают конституцию ст27 ст55. Так что ещё и следствие надо провести.
Правильно сделал, что хотел закрыть! Только так можно остановить распространение вируса
сами ничего не делают и другим не дают