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Главе администрации Волхова грозит штраф за установку блокпостов
Вчера, 17:03
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lizapoluda

Главе администрации Волхова грозит штраф за установку блокпостов

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Границы города обязали открыть до объявления ЧС.

Представителям власти в Волхове приказали убрать с дорог блокпосты, установленные вчера, 31 марта. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун.

Установка пропускных пунктов на въезде и выезде из города подразумевает объявление режима ЧС по всей стране. Так как на данный момент в России не объявлено чрезвычайное положение, администрация обязалась заменить блокпосты на пункты дежурства сотрудников ДПС и дружинников. 

Кроме того, сейчас решается вопрос о выписке главе Волховского района штрафа в 400 тысяч рублей за несанкционированное зарытые границ.

Ранее мы сообщали о том, что глава Соснового Бора проверил готовность городской больницы к приему зараженных COVID-19.

Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov

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Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 20 )

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Аноним
Вчера 21:15

Конечно не надо в данном случае наказывать штрафом. Вот престарались и не настаивают же на своём. Исправляются как могут. Но видно что у мэра тревожно на душе за город. Один сделал что то не так всем наука. И всё. Будьте благоразумны господа силовики и прокуроры. Ситуация особенная. Всем желаю оставаться людьми в это тяжёлое время.

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Аноним
Сегодня 11:42

Нет.давайте как наше правительство.сотни тысяч завезло в страну наших граждан.и расспустил их по всей стране .с ними и вирус.вместо того.чтобы удерживать их на карантине в любых учреждениях.на крайний случай создать военные лагеря с отопливаем.палатками.и пусть бы сидели.Тогда бы.может другие подумали ехать им в другие страны.или дома посидеть.если такая серьезная ситуация.А.сейчас.за то .что люди хотят защитить своих жителей .еще и наказывают.

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Аноним
Вчера 21:30

Хотел как лучше, а вон оно, оказывается этакое самоуправство! За что штраф? За здоровую инитциативу?  Да, молодец он!!! 

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Аноним
Сегодня 8:20

Идиоты!!! Власть штрафует власть!!! При чем администрация Волхова поступила верно, что закрыла границы на въезд и выезд! Тем самым не допустила массового заражения!!!

В России по жизни так, сначала наказали, потом наградили и отблагодарили!!! 

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Аноним
Сегодня 10:07

Правильно поступил.  Люди у нас по другому не понимают. А штрафовать надо тех кто нарушает "границы", а не того кто ХОТЬ, ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Может такие действия спасли бы много жизней.

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Аноним
Вчера 21:32

Кадырову можно, а другим ни-ни...

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Аноним
Сегодня 11:37

Все правильно, а то из соседней деревни в Волхов не попасть за продуктами. Самоуправство! Иначе перекрывать нужно районами, включая районы города, всех от всех. А это уже режим ЧС.

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Аноним
Вчера 23:08

Вообще то они все начиная с Собянина и далее по списку нарушают конституцию ст27 ст55. Так что ещё и следствие надо провести.

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Аноним
Вчера 23:23

Правильно сделал, что хотел закрыть! Только так можно остановить распространение вируса

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Аноним
Вчера 19:38

сами ничего не делают и другим не дают

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