Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода ждет петербуржцев этой весной

Наступает период, когда идут циклоны и приносят осадки в виде снега.

В среду, 1 апреля, стало известно о том, какая погода ждет петербуржцев этой весной. Об этом рассказал Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Синоптик отметил, что в четверг, 2 апреля, в городе вновь ожидается снег с дождем. По его словам, потепление будет, скорее всего, в середине месяца.

"Может быть, не совсем типично, но нормально для Петербурга. Особенно для начала месяца. У нас, бывает, и в 20-х числах по 10–15 сантиметров снега выпадает, приходит большой циклон, и в мае снег был, и в начале июня не так давно", —сказано в сообщении.

Колесов отметил, что тепло придет в Петербург в третьей декаде апреля.

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Фото:PIter.TV