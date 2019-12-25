Хабиб Нурмагомедов объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном

Их встреча должна была состояться 18 апреля.

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Instagram-аккаунте пост, в котором снова объявил от отмене боя против американца Тони Фергюсона. Встреча двух бойцов должна была пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?", - написал Нурмагомедов.

Также боец отметил, что расстроен отменой боя, но не в силах контролировать нынешнюю ситуацию.

Напомним, 31 марта глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится, несмотря на все слухи.

Ранее Нурмагомедов говорил, что вместо него UFC найдет нового соперника для Фергюсона.

Фото: VK / @ufc