  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Конкурс #Ленинградскийдомосед собрал более 2000 публикаций из соцсетей
Сегодня, 13:31
131
lizapoluda

Конкурс #Ленинградскийдомосед собрал более 2000 публикаций из соцсетей

0 0

Победителей объявят 12 апреля.

Жители Ленинградской области с энтузиазмом принимают участие в конкурсе "Ленинградский домосед". За последние 5 дней в социальных сетях накопилось около 2000 публикаций с видеороликами о жизни на самоизоляции. Об этом стало известно Piter.TV.

Пользователи демонтируют свои таланты: танцуют, занимаются творчеством, осваивают новые программы и рецепты.


 

Напомним, что конкурс #Ленинградскийдомосед был объявлен губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в конце марта. Он был призван объединить семьи 47-ого региона. Участники могут найти общие увлечения с домочадцами, поднять себе настроение и, наконец, выиграть необычные призы.

К конкурсу будут допущены публикации, размещенные с 27 марта по 5 апреля. С 6 по 7 апреля пройдёт отбор финалистов, а 8 по 11 апреля – народное голосование. Победителей определят 12 числа.

Ранее мы сообщали о том, что Ленобласть ввела режим самоизоляции для поселений со случаями заболевания коронавирусом.

Фото: Instagram / Vikvil13, emekro90, nebo_v_luzhah, nataliii377, nadyaandianova, Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии