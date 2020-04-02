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Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

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Глава страны считает, что единой валютой в Союзном государстве должна стать "нейтральная".

Александр Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из агентства БелТА. Они спросили у главы государства о том, каким он видит дальнейшую интеграцию между странами. Политик заметил, что важно следовать прописанным в договоре пунктам. Он добавил, что Белоруссия не отказывается ни от одного заключенного пункта.

Лукашенко считает, что если страны введут единую валюту, то она должна быть нейтральной. Речь не может идти о распространении российского рубля в Белоруссии или белорусского рубля в России. В настоящее время стороны еще не определились относительно эмиссионного центра, а также органа, который займется его управлением.

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией.

Видео: Youtube/ CTVBY

Теги: александр лукашенко, белоруссия, единая валюта, интеграция, союзное государство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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