Глава страны считает, что единой валютой в Союзном государстве должна стать "нейтральная".

Александр Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из агентства БелТА. Они спросили у главы государства о том, каким он видит дальнейшую интеграцию между странами. Политик заметил, что важно следовать прописанным в договоре пунктам. Он добавил, что Белоруссия не отказывается ни от одного заключенного пункта.

Лукашенко считает, что если страны введут единую валюту, то она должна быть нейтральной. Речь не может идти о распространении российского рубля в Белоруссии или белорусского рубля в России. В настоящее время стороны еще не определились относительно эмиссионного центра, а также органа, который займется его управлением.

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией.

Видео: Youtube/ CTVBY