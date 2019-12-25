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В Выборгском районе Петербурга пожилой мужчина стал жертвой мошенника
Сегодня, 10:52
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IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе Петербурга пожилой мужчина стал жертвой мошенника

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По факту возбуждено уголовное дело.

В четверг, 2 марта, стало известно о том, что в Петербурге неизвестный ограбил 78-летнего пенсионера. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел 30 марта. Мошенник позвонил пенсионеру и заявил, что на его банковском счете замечена подозрительная активность. После махинаций неизвестного с карты 78-летнего петербуржца исчезло 88 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Колпино слесарь напал на курьера и обчистил его карманы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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