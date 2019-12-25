Медпункты в садоводствах Ленобласти начнут работу раньше срока

Досрочно откроются 15 медпунктов и амбулаторий.

Дачный сезон текущего года отметится особой нагрузкой на городские и областные садоводчества из-за сложной эпидемобстановки. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на онлайн-совещании по вопросам организации медицинского обслуживания горожан в садоводствах области.

Уже в прошедшие выходные на дачах зафиксировано около 1,2 млн людей, и этот показатель гораздо выше, чем в предыдущие годы. Властями решено начать досрочную работу 15 медпунктов и амбулаторий на дачных территориях, которые планировали открыть лишь 1 мая. С 15 апреля готовятся к открытию точки в садоводствах "Славянка", "Заречное", "Заря", "Чаща", "Строитель", а также "Ново-Токсово", "Грибное", "Васкелово" и других. После 1 мая медобслуживание развернут уже в 35 садоводствах области.

Медики уже проходят предметный инструктаж и готовят инфраструктуру к приему пациентов. Особое внимание уделят, конечно, мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, власти решили обеспечить открытие уже в этом году 12 новых медпунктов, строящихся в садоводствах на бюджетные деньги города.

Тем временем, петербургские врачи предложили создать психологическую службу для коллег со всего города.

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