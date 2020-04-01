Мишустин уволил замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил уволил замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Глава правительства подписал постановление об освобождении от должности.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что это произошло по просьбе самого Костенникова. Он занимал пост заместителя министра здравоохранения и статс-секретаря ведомства с июля 2013 года.
Ранее Мишустин заявил, что новый налог на вклады не коснётся зарплатных счетов.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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