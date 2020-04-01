Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции

За несоблюдение режима самоизоляции горожан будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а за повторное нарушение — на 5 тысяч.

Мосгордума утвердила штрафы для граждан за нарушение самоизоляции. Соответствующие поправки внесены в кодекс об административных правонарушениях.

За несоблюдение режима самоизоляции горожан будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а за повторное нарушение — на пять тысяч. При этом их автомобили будут отгонять на специальные автостоянки.

Штрафы должностным лицам составят от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей.

Также предусмотрены штрафы для нарушителей требований о приостановке массовых мероприятий и за работу предприятий розничной торговли и заведений общепита. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 30 до 40 тысяч рублей, юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.

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Видео: Youtube/Московская городская Дума