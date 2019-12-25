На Алтае в Барнауле коронавирус выявили у роженицы

Женщина только накануне родила малыша. Сейчас медики выясняют есть ли в организме младенца COVID-19.

В Барнауле у роженицы подтвердили коронавирус.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Алтайского края сообщает, что у женщины, которая накануне родила младенца, лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Роженицу перевели в инфекционную больницу Барнаула. За младенцем ведется круглосуточное медицинское наблюдение. Для выяснения есть ли у ребенка в организме коронавирус ведутся исследования.

На утро 2 апреля в регионе 4 случая лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Первой зараженной в Алтайском крае стала женщина, которая подхватила вирус в Доминикане.

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