На Чукотке полицейский спас от неминуемой гибели женщину

Женщину бил с ног ураганный ветер и она израненная лежала под машиной и начала замерзать.

На Чукотке полицейский спас израненную женщину, которая едва не замерзла.

ГУ МВД РФ по Чукотскому автономному округу сообщает, что в адрес руководства пункта полиции, расположенного в городе Певеке Чаунского района, поступило благодарственное письмо от жительницы Тюмени, которая поблагодарила майора юстиции Рамиля Гусейнова за спасении ее подруги.

Как удалось выяснить, 27 марта 2020 женщина вышла из дома на работу, но ураганный ветер с порывами 49 метров в секунду сбил женщину с ног и начал бить ее о припаркованные автомобили. Израненную женщину ветер бросил под одну из машин. Женщина не могла подняться и начала уже замерзать. Полицейский увидел женщину под машиной и помог ей добраться до подъезда дома, куда вызвал машину.

В настоящий момент руководством Управления МВД России по Чукотскому автономному округу решается вопрос о поощрении данного сотрудника.

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Фото: МВД РФ по Чукотскому автономному округу