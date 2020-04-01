На Металлистов фургон "боднул" ехавшую на красный свет иномарку

Со слов очевидцев, обошлось без пострадавших.

В среду, 1 апреля, около полудня на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов произошло ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры инцидента с камер видеонаблюдения.

Белая иномарка, как заметно на видео, двигалась на красный по пустому Пискаревскому проспекту, пока ее попутчики с обратной полосы ждали разрешающего сигнала светофора. Именно в этот момент на перекрестке легковушку несильно, но "боднула" проезжающая по Металлистов "ГАЗель". В результате удара иномарку несколько раз развернуло.

По словам очевидцев, пострадавших в ДТП не оказалось.

Видео: на Маршала Захарова "Газель" наехала задним ходом на пенсионерку.

Видео: Piter.TV