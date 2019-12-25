В MIT считают, что ВОЗ ошибается в безопасном расстоянии людей, через которое не может передаться коронавирус.

Названа безопасная дистанция между людьми при коронавирусе. О ней рассказала доцент Массачусетского технологического института (MIT) Лидия Буруиба в интервью изданию USA Today. Специалист заметила, что людям следует держать рекомендованное расстояние друг от друга в 27 футов (до 8 метров).

Специалист объяснила свою точку зрения. Они напомнила, что выдыхаемое людьми газообразное облако распространяется именно до 27 футов. Однако на данный момент в ВОЗ советуют придерживаться дистанции до двух метров. В MIT считают, что медики из Всемирной организации здравоохранения не учитывают распространение мелких фракций выдыхаемого воздуха. При кашле они способны вырываться со скоростью до 30 метров в секунду.

Лидия Буруиба заметила, что тканевые медицинские маски не могут защитить людей от заражения вирусами. На человека все равно попадут через вдох мелкие капли воздуха с инфекцией. Медик советует ВОЗ пересмотреть рекомендации, а также увеличить безопасное расстояние.

Назван способ избежать коронавируса.