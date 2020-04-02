Общее число заболевших в России — 3548 человек в 76 субъектах.

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. За минувшие сутки в 29 регионах страны зафиксировали 771 пациента с новой инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как и в прошлые дни, лидером по число заражённых остаётся Москва — там 595 случаев. Далее идут Московская область — 43 и Санкт-Петербург с 22 заразившимися. В Нижегородской области 13 заболевших, в Ленинградской 11. В Дагестане выявил 10 случаев заболевания коронавирусом.

По семь новых случаев выявили в Калининградской области и Пермском крае. По 5 — в Свердловской и Оренбургской областях, Бурятии и Ставропольском и Красноярском краях. В Липецкой, Ростовской, Мурманской и Иркутской областях по четыре заболевших. В Вологодской — три.

Ещё в нескольких субъектах страны зафиксировано по одному случаю. Общее число заболевших в России — 3548 человек в 76 субъектах. 235 выздоровели, 30 скончались.

Ранее мы сообщали, что более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет.