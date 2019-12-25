  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный водолаз похитил монеты зайчика у Петропавловской крепости
Сегодня, 10:34
297
IRINA_CHALKINA

Неизвестный водолаз похитил монеты зайчика у Петропавловской крепости

0 0

Скульптура "Зайчик, спасшийся от наводнения" была установлена в честь 300-летия Северной столицы в 2003 году у Иоанновского моста.

В четверг, 2 апреля, стало известно, что в Петербурге неизвестный водолаз похитил монеты зайчика у Петропавловской крепости. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, ограбление произошло в минувшую среду, 1 апреля. По словам очевидцев, мужчина в гидрокостюме спустился в воду и подплыл к скульптуре "Зайчика, спасшегося от наводнения". Там воришка прикарманил себе все монеты, которые согласно местной примете кидают туристы, чтобы вернуться в Петербург. 

Скульптура зайчика была установлена в честь 300-летия Северной столицы в 2003 году. Она находится у Иоанновского моста.

Ранее мы сообщали о том, что в квартире на Комендантском нашли два трупа и белый порошок.

Фото:википедия

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии