Netflix закрыл сериал "Вампирские войны" с Йеном Сомерхолдером

Проект завернули сразу после первого сезона.

Стриминговая платформа Netflix объявила о закрытии сериала "Вампирские войны", снятого по мотивам графического романа Джонатана Мэйберри. Проект решили закрыть сразу после первого сезона. На популярность сериала не повлияло даже то, что главную роль в нем играет звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер.

По сюжету врач Лютер Суонн оказывается в непростой ситуации. Непонятная болезнь превращает его лучшего друга в кровожадное чудовище. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к мутациям и появлению нового вида – вампиров.

Изначально планировалось продолжение сериала, о чем свидетельствует открытый финал первого сезона. Однако рейтинги сериала оказались не очень высоки. На сайте Rotten Tomatoes "Вампирские войны" получили всего 56% положительных рецензий. По слухам, Йен Сомерхолдер уже ведет переговоры с Netflix по съемкам в других проектах.

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Видео: YouTube / В Рейтинге