Онкоцентр Блохина остановил госпитализацию из-за обнаруженного коронавируса

Врачи сейчас находятся на карантине.

Национальный исследовательский медцентр имени Блохина остановил госпитализацию в отделение лекарственных методов лечения. ТАСС сообщает, что у одного из врачей отделения диагностирован коронавирус.

В пресс-службе учреждения рассказали, что врач с 25 марта находится на больничном. Его состояние удовлетворительное.

Пациенты, которые находятся на лечении в отделении лекарственных методов лечения номер три, изолированы в отдельных палатах. Их взяли под особое наблюдение.

Врачи сейчас переведены на карантин. У них всех возьмут анализы на коронавирус. В данный момент их заменяют коллеги из других отделений. Они снабжены спецодеждой. Их перемещение по больнице ограничено.

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