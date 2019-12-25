В петербургском метрополитене прокомментировали новый график работы

Также стало известно, что метро закрывать не собираются.

Представитель "Петербургского метрополитена" объяснил, почему было принято решение закрыть метро в 22 часа.

По словам Евгения Козина, заместителя начальник ГУП "Петербурсгкий, пассажиропоток в метрополитене значительно снизился, особенного мало людей в последние часы работы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург". В 2019 году среднее количество пассажиров в наземке составляло около 2,5 млн в сутки. Накануне этот показатель упал до 400 тыс. На станции "Новокрестовская" вчера, 21 марта, было всего около 200 человек, в связи с чем ее решили временно закрыть.

В наземном транспорте людей стало в 10 раз меньше.

Председатель комитета по транспорту Александр Головин отметил, что метро закрывать не планируется: он является важным средством передвижения для медиков, социальных работников, правоохранителей.

Напомним, с 1 апреля метро Петербурга закрывается на вход в 22 часа. Также были закрыты некоторые вестибюли.

Фото: Piter.TV