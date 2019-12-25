На протяжении болезни Анастасия Петрова писала в соцсетях о своём ухудшающемся состоянии.

Пермская журналистка умерла от коронавируса. Главный редактор пермской газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова скончалась в больнице от двухсторонней пневмонии 31 марта. Её тесты на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщает местное издание 59.RU со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.

Результаты повторного теста пришли утром 2 апреля. В сети появилась переписка журналистки со знакомой от 28 марта. Петрова писала, что чувствует себя очень плохо. Там же она сообщает о положительном тесте на коронавирус.

В региональном Минздраве рассказали, что первый тест на COVID-19 дал отрицательный результат, но был недостаточно ясен. Поэтому его отправили на дополнительную проверку.

На протяжении болезни Анастасия Петрова писала в соцсетях о своём ухудшающемся состоянии. Она стала второй скончавшейся от коронавируса в Пермском крае.

Ранее американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса.