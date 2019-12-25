Хотя признался, что он его не смотрел и не слушал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным факт интервью "Эха Москвы" с Ходорковским. Хотя признался, что он его не смотрел и не слушал.

По мнению представителя главы государства, российские СМИ вовсе не должны делать материалы с участием "беглецов вроде экс-главы ЮКОСа".

Так Песков согласился с критическими высказываниями Владимира Соловьёва, который крайне возмутился интервью Ходорковского радиостанции.

Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Поэтому сам факт этого интервью ему кажется "некорректным".

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