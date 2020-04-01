Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

По его словам, Владимир Путин считает невозможной борьбу с вирусом без партнерства и взаимодействия.

В Кремле прокомментировали информацию о просьбе Белоруссии оказать помощь в борьбе с вирусом. Дмитрий Песков пояснил, что в текущей ситуации все страны находятся в одной лодке.

При этом пресс-секретарю президента России не известно о такой информации по дипломатическим каналам. По словам Пескова, Владимир Путин считает невозможной борьбу с вирусом без партнерства и взаимодействия. Когда речь идет о "братской стране, ситуация особенная", заключил представитель Кремля.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщала, что Минск запросил у Москвы тесты на коронавирус, маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

Видео: NBC News, BBC News, CBS News