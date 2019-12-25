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Песков рассказал, как работает Путин в условиях коронавируса
Сегодня, 13:51
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lesjasap

Песков рассказал, как работает Путин в условиях коронавируса

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Президент продолжает вести рабочие встречи с коллегами.

Дмитрий Песков рассказал, как работает Владимир Путин в условиях коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал во время встречи с журналистами в Кремле. 

Чиновник подчеркнул, что глава государства не уходит на полную самоизоляцию из-за необходимости работать. Во время нерабочей недели ему приходится проводить отдельные встречи с некоторыми представителями власти и госструктур. Однако общение с коллегами президент проводит с сохранением необходимых мер безопасности.

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы.

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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