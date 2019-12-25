Песков рассказал, как работает Путин в условиях коронавируса

Президент продолжает вести рабочие встречи с коллегами.

Дмитрий Песков рассказал, как работает Владимир Путин в условиях коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал во время встречи с журналистами в Кремле.

Чиновник подчеркнул, что глава государства не уходит на полную самоизоляцию из-за необходимости работать. Во время нерабочей недели ему приходится проводить отдельные встречи с некоторыми представителями власти и госструктур. Однако общение с коллегами президент проводит с сохранением необходимых мер безопасности.

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы.