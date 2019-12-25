Петербург не попал в топ-10 по индексу самоизоляции городов-миллионников

В четверг, 2 апреля, Петербург не вошел в топ-10 городов-миллионников по индексу самоизоляции.
По состоянию на 12 часов индекс составил 3,7 балла (максимальный балл – 5). Северная столица сейчас находится на 11-ом месте рейтинга.
В пятерке самых опустевших городов-миллионников оказались Пермь (4,4 балла), Казань (4,1 балла), Нижний Новгород (4,1 балла), Воронеж (4 балла) и Омск (4 балла). Из городов-миллионников самый низкий балл у Москвы – 3,5 балла.
Напомним, что сервис "Индекс самоизоляции" следит за тем, как много людей в условиях карантина по коронавирусу не выходят на улицу и сидят дома, используя данные из различных приложений.
В Петербурге коронавирусом заболели еще 22 человека.
Фото: Яндекс
Обсуждение ( 1 )
Интересно,куда денутсья безработные и малоимущие,похоже правительство под шумок с кароно вирусом решило избавиться от этих миллионов граждан.,а тех кто будет писать правду о реальной ситуации в россии будут еще и приследовать. До сих пор в их тупые головы не приходит на ум,что людям ,которые каждый день вынуждены искать себе на кусок хлеба,чтоб не погибнуть с голоду,будут нарушать самоизоляцию