Петербургские ветераны хотят создать мемориал городов-героев

Предложение уже направили губернатору Александру Беглову от лица ветеранской организации.

Ветераны Петербурга призвали возвести в городе мемориал городов-героев России, памятник-аллею предполагается сделать из гранитных блоков с изображением Звезды Героя и названия города, внутри блоков хотя разместить капсулы с рубежей обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Керчи, Мурманска, Смоленска, Тулы и Новороссийска. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Ветераны отметили, что Петербург остался последним городом, где такого мемориала нет, и выразили уверенность, что торжественное создание и открытие памятника станет весомой страницей в истории города. Предложение по возведению мемориала уже направили губернатору Александру Беглову от лица ветеранской организации.

Также глава организации Василий Волобуев рассказал, что первому атомному ледоколу проекта 10510 "Лидер" ветераны предложили присвоить имя "Ленинград". Таким образом старики хотят почтить память советских победителей фашизма в преддверии 75-летия Победы.

Ранее стало известно, что Беглов пригласил Путина на День Победы в Петербург.

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