Петербургские врачи предложили создать психологическую службу для коллег со всего города

Также в городе может появиться центр консультаций по вопросам диагностики и лечения коронавируса.

В среду, 1 апреля, в Петербурге впервые прошло заседание рабочей группы, призванной организовать медицинскую помощь в условиях пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Членами команды стали руководители крупных городских больниц, ученые и эксперты по разработке методов диагностики и лечения бушующего в мире и России заболевания.

Рабочая группа обсудила необходимость своевременной госпитализации пациентов разных профилей и взаимодействие с частными лабораториями для большего количества тестирования на вирус среди населения.

Также на встрече медики предложили создать службу психологической помощи для врачей, борющихся сейчас с коронавирусом. Кроме того, в городе может появиться онлайн-консультативный центр, в котором смогут ответить на вопросы по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Базироваться центр будет в НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Ранее мы рассказывали, что в трёх больницах Петербурга приостановили прием пациентов из-за пандемии коронавируса.

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