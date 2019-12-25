Петербуржцев удивил состав коронавирусного набора продуктов

Жителей Петербурга удивили продовольственные наборы, которые начали выдавать некоторым детям и пенсионерам, вынужденным сидеть дома из-за пандемии коронавируса.
Как пишет "Фонтанка", пенсионерам раздали несколько упаковок кетчупа, каши для детей до года, бутылку воды и майонез. В свою очередь некоторые дети получили пюре и каши для детей до года, а также пачку кетчупа, сообщает ИА REGNUM. По мнению петербуржцев, детское питание не особо актуально для более взрослых ребят и пенсионеров. А кетчуп в наборе совсем изумил горожан.
Между тем, многие не получили даже этого. Согласно официально формулировке, до 6 апреля доставлять продукты просто некому. Наборы с таким неожиданным составом достались лишь тем, кто решился на бюрократическую волокиту.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 20 )
Интересно кто пишет такие статейки? И кто Вам деньги платит за это? В другие времена «воронок» приехал бы уже! Или на заднем дворе возле помойки расстреляли за то что творите! Угомонитесь нелюди!!!!
Интересно, кто пишет такие "добрые" комментарии
Моя мать почти такое получила.срок годности до мая
это правда вчера получили
У нас в школе ребёнку будут выдавать и у них по документам прописано что внутри странно как то у вас
Если это правда??? По чему бы не расказать населению и не "престыдить" тех кто такую""помощь" делает!! Возможно помощь была и другая но "корупцыю" у нас не победили. Вот возможно и до верху дойдет и разберутся. А если это вранье то согласен нужно превликать за фейки.
Это абсолютная правда. Вчера получила свекровь-блокадница. Мы не просили и в состоянии сами прокормить свою бабушку. Но она оскорбилась и плакала. Уж лучше бы ничего не дарили.
«На тебе, Боже, что нам негоже» говорится о не нужном, бесполезном подарке — вещи, от которой таким образом избавляются, потому что хранить её не имеет смысла, а выбросить — жалко
И в этом вся наша власть.....
да, моя мать блокадница вчера, 1 апреля, получила такой набор. и это не шутка.
зачем пожилому человеку 10 бутылок кутчупа? Почему не санитайзер и мыло?
Олег Дерипаска, алигарх, пенсионерам Усть -Лабинского района краснодарского края, роздал каждому с доставкой на 1кг гречки, 1кг рис, сахар 1 кг. Масло растительное 1 литр.