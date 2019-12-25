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Петербуржцев удивил состав коронавирусного набора продуктов
Сегодня, 8:06
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Alena_Zinovieva

Петербуржцев удивил состав коронавирусного набора продуктов

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Продуктовую помощь получили некоторые дети и пенсионеры, вынужденные сидеть дома.

Жителей Петербурга удивили продовольственные наборы, которые начали выдавать некоторым детям и пенсионерам, вынужденным сидеть дома из-за пандемии коронавируса.

Как пишет "Фонтанка", пенсионерам раздали несколько упаковок кетчупа, каши для детей до года, бутылку воды и майонез. В свою очередь некоторые дети получили пюре и каши для детей до года, а также пачку кетчупа, сообщает ИА REGNUM. По мнению петербуржцев, детское питание не особо актуально для более взрослых ребят и пенсионеров. А кетчуп в наборе совсем изумил горожан.

Между тем, многие не получили даже этого. Согласно официально формулировке, до 6 апреля доставлять продукты просто некому. Наборы с таким неожиданным составом достались лишь тем, кто решился на бюрократическую волокиту.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии.

Фото: pixabay.com

 

Теги: коронавирус, продукты, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 20 )

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Аноним
Сегодня 8:58

Интересно кто пишет такие статейки? И кто Вам деньги платит за это? В другие времена «воронок» приехал бы уже! Или на заднем дворе возле помойки расстреляли за то что творите! Угомонитесь нелюди!!!!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 9:21

Интересно, кто пишет такие "добрые" комментарии

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Юсов Александр ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:17

Моя мать почти такое получила.срок годности до мая

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 9:31

это правда вчера получили

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:15

У нас в школе ребёнку будут выдавать и у них по документам прописано что внутри странно как то у вас 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 9:44

Если это правда??? По чему бы не расказать населению и не "престыдить" тех кто такую""помощь" делает!! Возможно помощь была и другая но "корупцыю" у нас не победили. Вот возможно и до верху дойдет и разберутся. А если это вранье то согласен нужно превликать за фейки.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:34

Это абсолютная правда. Вчера получила свекровь-блокадница. Мы не просили и в состоянии сами прокормить свою бабушку. Но она оскорбилась и плакала. Уж лучше бы ничего не дарили.

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Аноним
Сегодня 10:35

«На тебе, Боже, что нам негоже» говорится о не нужном, бесполезном подарке — вещи, от которой таким образом избавляются, потому что хранить её не имеет смысла, а выбросить — жалко

 И в этом вся наша власть.....

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Аноним
Сегодня 10:59

да, моя мать блокадница вчера, 1 апреля, получила такой набор. и это не шутка.

зачем пожилому человеку 10 бутылок кутчупа? Почему не санитайзер и мыло?

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Аноним
Сегодня 10:46

Олег Дерипаска, алигарх, пенсионерам Усть -Лабинского района краснодарского края, роздал каждому с доставкой на 1кг гречки, 1кг рис, сахар 1 кг. Масло растительное 1 литр.

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