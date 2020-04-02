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Появилось видео момента прорыва трубы на Пулковской улице

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В зону разлива горячей воды попала одна машина.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на котором виден момент прорыва трубы на Пулковской улице, который случился накануне. На кадрах видно, как фонтан кипятка поднялся на высоту нескольких метров, а неподалеку находились люди. 

Напомним, в ночь на 2 апреля в Московском районе Петербурга произошло ЧП. У дома №11 на Пулковской улице прорвало трубу с горячей водой.  К 8:30 утра дефект был устранен. В общей сложности было заменено 5,5 метров труб. В зоне разлива горячей воды оказался один автомобиль. Автовладельцу возместят ущерб.

Видео: Piter.tv

Теги: видео, кипяток, петербург, прорыв трубы, пулковская улица
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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