Больничный будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля.

Правительство утвердило порядок оформления больничных на карантине для лиц, оказавшихся в состоянии нетрудоспособности в возрасте от 65 лет и старше. Постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Новые правила вступят в силу с 6 апреля. Она коснуться тех, кто находится в режиме самоизоляции. Обновлённый порядок оформления не коснётся тех, кого перевели на удалённый режим работы, и тех, кто находится в оплачиваемом отпуске.

Листок нетрудоспособности будет иметь форму электронного документа. Он будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля.

Ранее мы сообщали, что более половины трудоустроенных петербуржцев никогда не берут больничные.

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