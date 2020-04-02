На борьбу с коронавирусом и последующие антикризисные меры в федеральном бюджете заложено 1,4 триллиона рублей.

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости. Поддержку получат предприятия в сферах авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, за счёт бюджетных средств будут компенсированы потери кредитных организаций, которые выдавали займы малым и средним бизнесам в этих отраслях.

Мишустин рассказал, что правительство расширило возможность реструктуризации ранее выданных кредитов. Также будут упрощены требования для получения льготных займов на выплату зарплат сотрудникам. Пострадавшие предприятия на полгода смогут отсрочить платежи по кредитам.

При этом треть выплат по процентам возьмет на себя федеральный бюджет.

По словам премьер-министра, на борьбу с коронавирусом и последующие антикризисные меры в федеральном бюджете заложено 1,4 триллиона рублей.

Ранее Мишустин заявил, что новый налог на вклады не коснётся зарплатных счетов.

Видео: government.ru