Президент UFC прокомментировал отмену боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Ранее он опровергал все слухи и говорил, что бой состоится.

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию об отмене боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Встреча бойцов должна была состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Состоится ли бой Фергюсона против Гэтжи? Не готов обсуждать с прессой детали поединка", - приводит слова Уайта портал Yahoo Sports.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.

Ранее президент UFC заявлял, что встреча бойцов пройдет "где-то на этой планете".

Фото: VK / @ufc