Также кабмин наделили правом устанавливать правила поведения при ЧС.

Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС. Соответствующий указ президента был опубликован на портале правовой информации.

Также кабмин наделили правом устанавливать правила поведения при ЧС. То есть правительство получит возможность координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Кроме того, в ряд чрезвычайных ситуаций внесли распространение заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Ранее режим могла объявить только комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России.

Напомним, ранее сообщалось, что нарушители карантина в РФ начнут получать СМС-уведомления.

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