Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику

Документ размещен на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны использовать боевую технику. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он уточняет порядок применения ФСО специальной техники и средств.

Порядок определен правительством страны, федеральным законодательством. В тексте указа говорится о том, что военнослужащие, находящиеся на службе по призыву или сотрудники, привлеченные для обеспечения безопасности, могут применять физическую силу, оружие и боевую технику. При этом сотрудники ФСО не несут ответственности за причиненный вред и убытки, если они используют средства и технику в обстоятельствах, установленных законом.

Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику.