Путин считает, что при коронавирусе необходимо работать дистанционно

Президент обсудил с кабмином ситуацию с распространением коронавируса, а также вопрсы в социальной сфере.

Президент России Владимир Путин считает, что при пандемии коронавируса необходимо работать дистанционно. О важности создания условий для удалённой работы он заявил во время совещания с членами правительства. Оно проходило в формате видео-конференции.

Владимир Путин первый раз в карьере проводит совещание с кабмином в онлайн-режиме. Он общался с министрами, находясь в своей резиденции в Ново-Огарёво. Члены правительства при этом находились на своих рабочих местах.

Президент отметил, что обстановка в стране сейчас довольно напряжённая.

Мы с вами в контакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании, - заметил Путин.

Президент обсудил с кабмином ситуацию с распространением коронавируса, а также вопросы в социальной сфере.

Ранее Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи.

Видое: Youtube/Культура Достоинства