Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в стране

По словам президента, сложная ситуация с COVID-19 не только в стране, но и в мире.

Ситуация с распространением коронавируса в России усложняется. Об этом в ходе видео конференции заявил Владимир Путин.

По словам президента, сложная ситуация с COVID-19 не только в стране, но и в мире. Глава страны напомнил,что в мире уже 850 тыс. заболевших, 2777 из которых в России.

Ранее стало известно, что большая часть регионов России перешла на режим самоизоляции. Также сообщалось, что в Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди.

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