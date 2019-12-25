Эксперты рассказали о редких признаках инфекции.

Раскрыты редкие симптомы коронавируса. О них рассказали журналисты из Business Insider со ссылкой на информацию, полученную от ВОЗ и данных научных медицинских журналов. Для пациентов с подтвержденным тестом на COVID-19 редкими симптомами являются недомогание, озноб, мышечные боли, спутанность сознания.

Во Всемирной организации здравоохранения привели статистику таких случаев. Только 14% зараженных инфекцией испытывают боли в мышцах, 11% - испытывали озноб. Медики уверены, что спутанность сознания и чувство беспокойства являются нормальными реакциями организма на инфекцию. Журналисты Business Insider опровергли сведения о том, что насморк может быть симптомом коронавируса. Только 5% из зараженных говорили о заложенном носе и насморке. В большинстве случаев этот фактор говорит о наличии сопутствующего заболевания или аллергии. Першение в горле также можно отнести к обычным признакам гриппа или ОРВИ.

Напомним, что основными симптомами коронавирусной инфекции считаются резкое повышение температуры тела, лихорадка, сухой кашель и одышка.

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